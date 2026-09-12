В Полтавской области повреждена железная дорога

В Полтавской области на Украине повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Дякивнич. По его словам, повреждения зафиксировали утром 12 сентября в Миргородском районе.

«Сегодня утром в Миргородском районе повреждена железнодорожная инфраструктура», — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Другие подробности происшествия, включая характер повреждений и возможные последствия для движения поездов, не приводятся. По данным официального ресурса оповещения, в ночь на 12 сентября в районе дважды объявлялась воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что ночью российские войска нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожье. Завод является одним из главных поставщиков листового металлопроката, который используется для создания защитных конструкций, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.