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Регион
Опубликовано 12 сентября, 07:07

В Полтавской области повреждена железная дорога

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Полтавской области на Украине повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Дякивнич. По его словам, повреждения зафиксировали утром 12 сентября в Миргородском районе.

«Сегодня утром в Миргородском районе повреждена железнодорожная инфраструктура», — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Другие подробности происшествия, включая характер повреждений и возможные последствия для движения поездов, не приводятся. По данным официального ресурса оповещения, в ночь на 12 сентября в районе дважды объявлялась воздушная тревога.

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Ранее сообщалось, что ночью российские войска нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожье. Завод является одним из главных поставщиков листового металлопроката, который используется для создания защитных конструкций, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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