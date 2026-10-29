В популярном бисквитном рулете «Мишель» обнаружили кишечную палочку

В популярном бисквитном рулете «Мишель ванильно-сливочный» обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а содержание дрожжей оказалось в 12 раз выше допустимого уровня.

Экспертиза также выявила трёхкратное превышение нормы по общему количеству микроорганизмов, сообщает Telegram-канал «База» со ссылкой на результаты лабораторного исследования. Бактерии группы кишечной палочки нашли даже в 0,01 грамма десерта, хотя по нормативам в таком количестве продукта они должны отсутствовать.

Для исследования взяли рулет весом 470 граммов, купленный в магазине «Магнит» на Московской улице в Петрозаводске. Производителем сладости указана московская компания ООО КК «СОНАТА».

Подобные микробиологические нарушения могут указывать на проблемы с санитарными условиями производства или хранения продукции. Употребление загрязнённых продуктов способно привести к пищевому отравлению, однако степень риска зависит от конкретных микроорганизмов.

Пока речь идёт об исследовании одного образца. О проверке других партий рулета, случаях отравления покупателей или мерах со стороны контролирующих органов не сообщается.

Ранее Life.ru рассказывал, что бактерии группы кишечной палочки обнаружили в готовых блюдах из «Ленты» и «ВкусВилла». В одном из проверенных образцов количество микроорганизмов превысило допустимый показатель в 390 раз.