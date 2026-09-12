В породах Западной Сибири нашли до семи раз больше воды: Что это значит для нефтедобычи

Водонасыщенность нефтеносных пород баженовской свиты оказалась в 1,5–7 раз выше прежних оценок. Результаты могут потребовать пересмотра подходов к подсчёту запасов и добыче нефти, сообщает РБК со ссылкой на Губкинский университет.

Раньше считалось, что поры этих пород на 85–100% заполнены нефтью. Исследование керна показало, что доля воды в образцах в зависимости от месторождения может достигать 20–70%. Реальные значения способны оказаться ещё выше, поскольку часть жидкости теряется при подъёме материала из скважины.

Для анализа учёные применили термический метод в сочетании с инфракрасной и масс-спектрометрией. Образцы нагревали, после чего изучали выделившиеся пары воды и углеводородов.

Высокая водонасыщенность способна усложнить и удорожить разработку месторождений. Поступающую вместе с нефтью воду необходимо отделять, утилизировать или закачивать обратно в пласт.

Проблема особенно заметна после гидроразрыва. По данным исследователей, средняя обводнённость горизонтальных скважин с ГРП составляет около 30%, а на значительной части объектов доля воды доходит до 70–100%.

Авторы работы объяснили расхождение использованием старых методов, созданных для обычных нефтяных коллекторов. Баженовская свита обладает более сложным строением пор, поэтому стандартные подходы могут давать неточный результат.

Сама свита сформировалась из морских отложений около 145 млн лет назад и залегает на глубине двух-трёх километров. Её ресурсы оцениваются в крайне широком диапазоне — от 1,2 млрд до 120 млрд тонн нефти. Полученные данные пока не означают автоматического сокращения официальных запасов, но указывают на необходимость уточнить геологическую модель.

Высокая обводнённость характерна для многих зрелых месторождений Западной Сибири: доля воды в продукции некоторых объектов превышает 90%. Недавно Life.ru рассказывал, как в ХМАО вернули к работе историческую нефтяную скважину с обводнённостью всего 20%, используя цифровой анализ и боковые горизонтальные стволы.