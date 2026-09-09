В посольстве РФ сообщили о переговорах по электронным визам с Кувейтом

Для россиян могут упростить поездки в Кувейт за счёт электронной визы. Москва и Эль-Кувейт обсуждают такой вариант, однако конкретных сроков запуска пока нет. Об этом газете «Известия» рассказали в посольстве России.

Переговоры идут на фоне уже действующего упрощённого порядка для граждан Кувейта: с 2023 года они получили возможность оформлять электронные визы для въезда в Россию. Аналогичный механизм для россиян кувейтская сторона пока не ввела. При этом рассчитывать на полноценный безвизовый режим в обозримой перспективе не стоит. Кувейт практически не использует такие соглашения с иностранными государствами, делая исключение для стран — участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Интерес к упрощению поездок усилился после запуска прямых рейсов. В 2023 году авиасообщение связало Кувейт с Москвой, а в 2025-м появились перелёты в Сочи. Это способствовало росту туристического обмена между странами. Сейчас прямые рейсы не выполняются из-за затяжного кризиса в регионе.

Ранее иранские войска нанесли удар по американской военной базе в Кувейте. Для атаки использовались сразу два типа вооружения — ракеты и беспилотные летательные аппараты. В результате поражения объекта над территорией базы появились столбы дыма.