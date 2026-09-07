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Опубликовано 7 сентября, 18:37

В повреждённом ракетой доме в Брянске заменят железобетонные конструкции

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В брянской многоэтажке, пострадавшей от ракетного удара, придётся заменить повреждённые огнём железобетонные конструкции и демонтировать часть стеновых панелей. Такие выводы сделали после обследования здания, сообщила городская администрация в «Максе».

Межведомственная комиссия оценила дом как работоспособный, однако ему требуется серьёзное восстановление. Как пояснил доцент кафедры строительных конструкций БГИТУ Владлен Ильичёв, огонь привёл к потере прочности ряда элементов.

Специалисты обследовали 181 повреждённую квартиру и составили перечни необходимых работ. От жителей приняли 133 заявления на выплаты для ремонта.

Государственную экспертизу успешно прошли 19 смет. После проверки в региональном департаменте безопасности будет принято решение о выделении денег из областного резервного фонда. Остальные документы ещё рассматривают либо готовят к передаче.

Часть неотложных работ уже завершена: в здании восстановили электричество, заменили повреждённые трубы отопления и горячего водоснабжения, отремонтировали мягкую кровлю. Над входами в подъезды работает освещение. Для них также заказали окна — после установки управляющая компания займётся косметическим ремонтом.

Ракетный удар по десятиэтажке в Советском районе Брянска был нанесён 14 августа. По данным властей, дом атаковали ВСУ. После попадания начался пожар, жильцов эвакуировали. Один человек погиб, ещё девять получили ранения.

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Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия располагает ресурсами для полного восстановления повреждённых нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, ремонт можно выполнить с использованием отечественных технологий и оборудования — необходимых мощностей для этого достаточно.

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Виталий Приходько
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