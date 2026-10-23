В Праге почти 500 человек заболели после школьного обеда с украинскими яйцами

В Праге число заболевших после обеда в школьной столовой достигло 494 человек. Причиной массовой вспышки сальмонеллёза могли стать яйца, поставленные с Украины. Происхождение продукции подтвердил глава Государственного ветеринарного управления Чехии Збынек Семерад, передаёт издание Blesk.

Массовое заболевание произошло в начальной школе имени Масарика в районе Уезд-над-Леси. 21 сентября учащимся и другим посетителям столовой подали спагетти с яйцами, которые, как установили санитарные службы, были недостаточно термически обработаны. Кроме того, срок годности продукта истёк ещё 15 сентября.

По последним данным пражских санитарных властей на 22 октября, симптомы заболевания выявили у 494 человек, причём у 290 сальмонеллёз подтвердили лабораторно. За время вспышки медицинская помощь в стационаре потребовалась более чем сотне пострадавших.

Глава чешского ветеринарного ведомства рассказал, что в страну поступило более 300 тысяч яиц из Украины. Из этой партии 720 штук доставили в школьную столовую, где впоследствии произошла вспышка инфекции.

По словам Семерада, яйца из той же партии отправили и в Великобританию. Там после употребления продукции зафиксировали около 15 случаев сальмонеллёза. Чиновник считает эту связь одним из аргументов в пользу версии о заражённой партии.

Ранее Life.ru рассказывал о вспышках сальмонеллёза в Великобритании, которые связывали с импортными яйцами. К концу августа специалисты расследовали три очага инфекции, в которых заболели в общей сложности почти 500 человек и двое скончались. Британские санитарные власти тогда не называли страну происхождения подозрительной продукции.