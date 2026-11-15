В пражском парке Летна проходит крупный митинг против реформы финансирования общественных СМИ Чехии. Участники акции выступают против перевода Чешского телевидения и Чешского радио с абонентской модели на финансирование из государственного бюджета, считая это угрозой их независимости. Об этом сообщают ČTK, Reuters и чешские СМИ.

В Праге прошёл массовый митинг против реформы финансирования общественных СМИ. Видео © X/Filip Nerad

Организаторы из движения «Миллион мгновений для демократии» заявили, что на акцию пришли от 350 до 450 тысяч человек. Независимой официальной оценки численности пока нет, поэтому корректно указывать именно оценку организаторов. Если она подтвердится, акция может стать крупнейшей в Чехии со времён «бархатной революции» 1989 года.

Митинг проходит под лозунгом «Летна против 4:36». Это отсылка к времени — 4:36 утра 25 октября, когда нижняя палата парламента завершила ночное обсуждение реформы и продвинула законопроект дальше по процедуре.

Суть реформы — отмена обязательного ежемесячного сбора с домохозяйств на общественное вещание и перевод Чешского телевидения и Чешского радио на финансирование из госбюджета. Одновременно правительство планирует сократить их финансирование примерно на 15%. Критики считают, что такая модель сделает редакции более зависимыми от политической воли властей.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и его коалиция настаивают, что реформа нужна для снижения нагрузки на граждан и не направлена на подчинение СМИ государству. Однако против инициативы уже выступили сотрудники общественных вещателей, оппозиция, гражданские активисты, а ранее в стране прошла однодневная забастовка работников Чешского телевидения и Чешского радио.

На нынешнюю акцию в Прагу приехали люди со всей страны. По данным чешских медиа, из-за наплыва участников усилили работу общественного транспорта, а порядок на месте обеспечивают десятки полицейских.

Ранее Life.ru сообщал, что в Чехии около 14 тысяч человек вышли на протесты в защиту общественных СМИ. 25 октября массовые акции прошли в Праге, Брно и других городах после того, как парламент в первом чтении одобрил реформу финансирования Чешского телевидения и Чешского радио. Тогда организаторы анонсировали ещё более крупную демонстрацию на Летне, которая и состоялась 15 ноября.