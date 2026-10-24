В Праге задержали протестующего против реформы СМИ, бросавшего камни в парламент

Полиция Праги задержала участника ночной акции у парламента, который пытался бросить кусок брусчатки в здание палаты депутатов. Инцидент произошёл на фоне обсуждения реформы финансирования общественных СМИ, передаёт ЧТК со ссылкой на представителя полиции Эву Кропачову.

Ночной протест в Праге. Видео © Х / Barbora Mercury

Демонстранта задержали по подозрению в совершении административного проступка. Ранее несколько десятков участников акции пытались попасть внутрь парламента, однако полицейские остановили их. За саму попытку пройти в здание никого не задержали. Протестующие собирались на Малостранской площади с вечера пятницы. По данным ЧТК, в акции участвовали сотни человек.

Спор вызвал план правительства Андрея Бабиша отменить обязательные взносы на содержание Чешского телевидения и Чешского радио и перевести их на бюджетное финансирование. После ночного обсуждения правящая коалиция не позволила оппозиции отклонить законопроект, и он прошёл первое чтение.

Сейчас домохозяйства платят за общественное телевидение 150 крон в месяц, за радио — ещё 55 крон. Для компаний действуют отдельные правила расчёта платежей. Оппозиция считает, что переход на финансирование из госбюджета поставит под угрозу независимость вещателей. Бабиш отвергает эти опасения и призывает оппонентов не нагнетать обстановку, утверждая, что национализация СМИ не готовится.

Ранее в центре Брюсселя произошли столкновения полиции с участниками молодёжной акции протеста против политики правительства Бельгии. Правоохранители применили перцовый газ, после чего часть демонстрантов покинула место проведения митинга.