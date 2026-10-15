В Приамурье осудили руководителя машинной станции за гибель трёх монтёров

В Амурской области руководитель путевых работ получил условный срок по делу о гибели трёх железнодорожников при ремонте пути. Суд признал его виновным в нарушении требований охраны труда, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Авария произошла в сентябре прошлого года на перегоне Беленькая — Путевой пост 139-го километра Тындинского региона Дальневосточной железной дороги. Во время замены рельсошпальной решётки хозяйственный поезд с укладочным краном и вагонами выехал на участок, где рельсы уже демонтировали, сошёл с пути и столкнулся с бульдозером. В результате происшествия пострадали 14 работников путевой машинной станции № 249, трое из них скончались.

По данным прокуратуры, руководитель капитального ремонта пути сам возложил на себя обязанности по организации манёвров, хотя не обладал достаточной для этого компетенцией. На участке с демонтированными рельсами не выставили необходимые сигнальные знаки и сигналистов. Кроме того, мужчина допустил перевозку монтёров к месту ремонта на платформе укладочного крана.

Действия железнодорожника квалифицировали по части 3 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд назначил ему два года и девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осуждённому запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасных условий труда при строительных и других работах. Приговор пока не вступил в законную силу.

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