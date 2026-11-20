В Амурской области охотоведы застрелили медведя-шатуна, который пытался проникнуть во двор жилого дома. Хищник не смог вовремя залечь в зимнюю спячку, а при осмотре его туши специалисты обнаружили сильное истощение и частично обмороженные лапы. Об этом сообщает региональное управление по охране животного мира.

Опасного зверя заметили на окраине села Поляковского в Зейском округе. Медведь пытался забраться во двор частного дома. Поскольку животное не ушло в берлогу с наступлением холодов и представляло угрозу для жителей, специалисты приняли решение о вынужденном отстреле.

Охотоведы отправились на поиски хищника и обнаружили его следы на дороге, ведущей к селу Алгач. После непродолжительного преследования медведя нашли примерно в 800 метрах от населённого пункта и застрелили.

При осмотре выяснилось, что зверь сильно истощён, а его лапы частично обморожены. По мнению специалистов, недостаток жировых запасов мог помешать медведю подготовиться к зимней спячке.

Ранее Life.ru сообщал о другом голодном медведе, который не смог залечь в спячку в Амурской области. В Ташинском заказнике специалисты обнаружили следы хищника, преследовавшего кабана. Предположительно, из-за недостатка корма зверь не успел накопить достаточно жира и продолжил искать пропитание с наступлением зимы.