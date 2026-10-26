В Приамурье женщина предстанет перед судом за кражу денег с карты пенсионера

В Амурской области женщина предстанет перед судом за кражу почти 24 тысяч рублей с банковской карты пенсионера, которому она ранее помогла купить алкоголь. Обвиняемая два дня расплачивалась чужими деньгами в магазинах и на автозаправках. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным следствия, 3 августа женщина встретила пожилого односельчанина на автобусной остановке в селе Васильевка. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попросил знакомую купить ему спиртное и передал банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты.

Женщина выполнила просьбу пенсионера, после чего той же картой оплатила проезд в автобусе. Однако возвращать платёжное средство владельцу она не стала и забрала его с собой.

Приехав в Белогорск, обвиняемая продолжила пользоваться чужими деньгами. В течение двух дней она оплачивала покупки в торговых точках и рассчитывалась за товары на автозаправочных станциях. Общая сумма расходов приблизилась к 24 тысячам рублей.

Пенсионер обнаружил пропажу уже дома, когда увидел на телефоне уведомления о неизвестных списаниях. Мужчина понял, что кто-то пользуется его картой, и обратился в полицию.

«Полицейские установили подозреваемую, она признала вину, частично возместила ущерб. Сейчас находится под подпиской о невыезде», — говорится в сообщении МВД.

Следователи завершили расследование и передали материалы уголовного дела в суд. За кражу денег с банковского счёта обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Саратове мужчина лишился 10 миллионов рублей после застолья со случайным знакомым. 44-летний предприниматель продал бизнес и отправился отметить сделку, взяв с собой рюкзак с наличными. По дороге он встретил незнакомца, который попросил денег на проезд, и пригласил его выпить. Во время застолья саратовец показал новому приятелю вырученные от продажи бизнеса деньги, а затем уснул. Проснувшись, он обнаружил пропажу рюкзака вместе со всей суммой. Полицейские установили личность подозреваемого по записям камер наблюдения и задержали ранее судимого 37-летнего жителя Александрово-Гайского района. При обыске у него нашли семь миллионов рублей, остальные три миллиона он успел потратить. По факту кражи возбудили уголовное дело.