В приграничье Брянской области приостановили работу 37 детских садов

В приграничных районах Брянской области пришлось изменить формат работы детских садов. Из-за сложной оперативной обстановки приём воспитанников в 37 дошкольных учреждениях временно прекращён.

На данный момент в приграничье продолжают функционировать 61 организация из 98. Часть из них сохраняет традиционный график, другие открыли только дежурные группы.

Чиновники подчеркивают, что наполняемость групп сейчас минимальна. Это решение было принято намеренно, чтобы гарантировать безопасное пребывание ребят в стенах зданий.

Многие родители, имеющие такую возможность, предпочли оставить малышей дома. Для тех, кто временно не посещает занятия, педагоги организовали дистанционное взаимодействие — проводятся небольшие видеоуроки.

Такой формат позволяет сохранять активность воспитанников, пока ситуация в регионе не нормализуется. Ограничения будут действовать до тех пор, пока обстановка не станет стабильной.

Днём ранее власти отменили занятия в школах и приостановили работу детских садов в Балаково Саратовской области. Родителям рекомендовали уточнять информацию непосредственно в образовательных учреждениях.