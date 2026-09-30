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Опубликовано 30 сентября, 07:54

В Прикамье продолжает действовать режим беспилотной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

В Пермском крае действует режим «Беспилотная опасность», сообщили в региональном управлении МЧС.

Кроме того, закрыт аэропорт Перми, где действует режим «Ковёр». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

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Артур Лапсаков
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