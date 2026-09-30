В Прикамье продолжает действовать режим беспилотной опасности

В Пермском крае действует режим «Беспилотная опасность», сообщили в региональном управлении МЧС.

Кроме того, закрыт аэропорт Перми, где действует режим «Ковёр». Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о сбитом на подлёте к областному центру беспилотнике. Пострадавших и повреждений не зафиксировано.