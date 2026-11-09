В Приморском крае заключили под стражу 39-летнего жителя Партизанска, обвиняемого в многолетнем сексуальном насилии над собственной 13-летней дочерью. Мужчина подробно рассказал следователям об обстоятельствах произошедшего во время проверки показаний. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, преступления в отношении ребёнка совершались с 2017 по 2025 год. Воспользовавшись беспомощным состоянием дочери, мужчина на протяжении нескольких лет подвергал её насилию.

История получила огласку после публикаций в социальных сетях. Девочка рассказала, что противоправные действия начались, когда ей было четыре года, и продолжались до 12 лет. После появления этой информации правоохранители организовали проверку.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины и задержали его. Следователи возбудили уголовное дело, а затем обратились в суд с ходатайством об аресте. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас девочке оказывают психологическую помощь. По делу назначены судебные экспертизы, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что подозреваемый признался в многолетнем насилии над дочерью. В Следственном комитете рассказали, что с участием мужчины провели проверку показаний. Тогда следствие ещё добивалось его заключения под стражу.