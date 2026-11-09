В Приморском крае 39-летний мужчина, подозреваемый в многолетнем сексуальном насилии над собственной дочерью, дал признательные показания. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

«С участием фигуранта проведена проверка показаний, он признался», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, житель Партизанска совершал преступления в отношении своей дочери с 2017 по 2025 год, пользуясь беспомощным состоянием ребёнка. Сейчас девочке 13 лет.

Ранее в социальных сетях появилась история школьницы, которая утверждала, что насилие началось, когда ей было четыре года, и продолжалось несколько лет. После огласки правоохранители начали проверку, а подозреваемого задержали.

Следователь ходатайствует о заключении мужчины под стражу. Решение об избрании меры пресечения должно быть принято судом. Пострадавшей девочке оказывают психологическую помощь. Расследование продолжается.

Life.ru сообщал о задержании 39-летнего жителя Партизанска после появления в соцсетях рассказа его дочери. По информации полиции, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление и незаконное выращивание наркосодержащих растений.