В Приморье близнецов будут судить за истязание матери

Переезд к матери обернулся уголовным делом сразу для двух братьев-близнецов из Приморья. По версии следствия, мужчины не просто превратили жизнь пожилой родственницы в череду испытаний, но и однажды фактически заперли её в квартире. Освободить женщину удалось только после того, как встревоженные знакомые обратились в полицию. Теперь обоим предстоит ответить перед судом сразу по нескольким уголовным статьям.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю, фигурантами дела стали двое мужчин 1979 года рождения. В 2026 году братья перебрались из Владивостока в посёлок Славянка, где поселились вместе с матерью. Однако семейное соседство быстро переросло в конфликт: следователи считают, что мужчины систематически избивали женщину и издевались над ней, создавая для неё невыносимые условия.

По данным следствия, обвиняемые также выгоняли мать из дома, лишая её возможности спокойно находиться в собственном жилье. В одном из эпизодов братья незаконно удерживали женщину в квартире. Когда знакомые заметили, что она долго не появляется и не выходит на связь, они забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили женщину и освободили её.

«Следственными органами СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев-близнецов 1979 года рождения», — сообщили в региональном управлении ведомства.

В ходе расследования действия мужчин квалифицировали сразу по трём статьям: истязание, незаконное лишение человека свободы и неуважение к суду. Последний эпизод связан с поведением одного из обвиняемых, который, по данным следствия, позволил себе оскорбительные высказывания в адрес суда.

Отдельно специалисты изучили психическое состояние братьев. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у обоих расстройство личности. Вместе с тем эксперты установили, что мужчины способны осознавать характер и общественную опасность своих поступков и руководить собственными действиями. Такая оценка была дана как применительно к периоду предполагаемых преступлений, так и на момент проведения экспертизы.

Расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено, а материалы направлены в суд. Теперь предстоит установить все обстоятельства произошедшего и определить меру ответственности каждого из фигурантов.

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