В Приморском крае амурского тигра заметили между населёнными пунктами Булыга-Фадеево и Чугуевка. Специалисты государственного охотничьего надзора выехали на место, чтобы обследовать территорию и оценить обстановку. Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства региона.

«Тигра видели накануне вечером между селом Булыга-Фадеево и Чугуевкой», — говорится в сообщении ведомства.

К работе подключились сотрудники краевого Минлесхоза, Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий, а также представители центра «Амурский тигр». Специалисты осматривают местность и определяют, какие меры необходимо принять.

Ранее жители села Чугуевка в Приморском крае пережили необычную ночь: по улицам населённого пункта разгуливал гималайский медведь, а утром местные обнаружили следы, которые приняли за тигриные. Однако специалисты выяснили, что никакого второго хищника в селе не было. Подробнее — в материале Life.ru.