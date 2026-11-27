В Приморье ищут амурского тигра, замеченного рядом с населёнными пунктами
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В Приморском крае амурского тигра заметили между населёнными пунктами Булыга-Фадеево и Чугуевка. Специалисты государственного охотничьего надзора выехали на место, чтобы обследовать территорию и оценить обстановку. Об этом сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства региона.
«Тигра видели накануне вечером между селом Булыга-Фадеево и Чугуевкой», — говорится в сообщении ведомства.
К работе подключились сотрудники краевого Минлесхоза, Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий, а также представители центра «Амурский тигр». Специалисты осматривают местность и определяют, какие меры необходимо принять.
Ранее жители села Чугуевка в Приморском крае пережили необычную ночь: по улицам населённого пункта разгуливал гималайский медведь, а утром местные обнаружили следы, которые приняли за тигриные. Однако специалисты выяснили, что никакого второго хищника в селе не было. Подробнее — в материале Life.ru.
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