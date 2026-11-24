Во Владивостоке морж Миша из Приморского океанариума получил необычный подарок на 15-летие — собственное именное хоккейное джерси. Поздравить именинника лично приехал защитник хоккейного клуба «Адмирал» Марио Грман, который торжественно посвятил животное в хоккеисты. Об этом сообщили в пресс-службе океанариума.

Праздник состоялся 24 ноября, когда тихоокеанскому моржу исполнилось 15 лет. Примечательно, что день рождения Миши совпадает со Всемирным днём моржа.

Одним из первых поздравить звезду океанариума приехал Марио Грман. Хоккеист вручил имениннику джерси с его именем и номером, символически приняв моржа в хоккейную команду.

Миша давно известен посетителям океанариума своими необычными способностями. Он умеет петь, танцевать, делать зарядку, подражать звукам других животных и даже играть в хоккей.

История моржа началась на Чукотке, где его нашли совсем маленьким, оставшимся без матери. Осиротевшего детёныша доставили в Приморский океанариум, сотрудники которого первое время выкармливали его молоком из бутылочки.

За годы жизни в океанариуме Миша превратился в настоящую звезду. Раскрыть способности животного помогли тренеры Денис Сокур, Михаил Поршин и Владимир Маслов.

Ранее Life.ru рассказывал, как морж Миша покорил зрителей танцем под песню «Смуглянка». Тогда видео выступления ластоногого артиста разлетелось по социальным сетям и вызвало восторг пользователей.