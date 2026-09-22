В Приморье начались российско-ланкийские военные учения «Тропа росомахи — 2026»

Российские и ланкийские военнослужащие начали совместную подготовку в Приморском крае. Учение «Тропа росомахи — 2026» стало первым мероприятием такого формата, которое проходит на территории России с участием военных Шри-Ланки, сообщили в Минобороны РФ.

В центре программы — действия подразделений специального назначения против «незаконных вооружённых формирований». При выполнении задач военнослужащие двух стран будут учитывать применение беспилотников сразу в двух ролях: для разведки и нанесения ударов. Со стороны России в манёврах задействованы подразделения специального назначения и военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа, которая дислоцируется в Приморье.

На церемонии открытия российскую делегацию возглавил Герой России генерал-майор Семён Николаев. По его словам, совместная подготовка позволит военным обменяться опытом и отработать взаимодействие. От Шри-Ланки руководителем учения назначен генерал-майор Ануруддха Солагараччи. Он выразил благодарность российским властям и Вооружённым силам РФ за организацию манёвров и возможность для ланкийских военнослужащих получить практический опыт на российском полигоне.

Ранее экипаж подводной лодки «Уфа» успешно поразил две цели в ходе учений в Японском море. Одна из них находилась на расстоянии более 1000 километров. Это произошло вскоре после возвращения субмарины во Владивосток из дальнего похода, где она участвовала в учениях в Китае и Вьетнаме.