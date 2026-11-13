В Приморском крае 18–19 ноября ожидается резкое ухудшение погоды из-за циклона. Штормовое предупреждение распространили на Владивосток и большую часть региона, сообщили в пресс-службе Примгидромета.

По прогнозу синоптиков, регион накроют смешанные осадки. В южных районах и на побережье дождь будет переходить в снег, в остальных ожидаются снег и мокрый снег. Местами количество осадков достигнет 15–45 мм, при снегопадах — 6–19 мм. Наиболее сложная обстановка прогнозируется утром и днём 18 ноября, а также в ночь на 19 ноября. В этот период в некоторых районах может выпасть 50 мм осадков и более за 12 часов при дожде со снегом или дожде. При снегопадах ожидается от 20 мм.

Циклон также принесёт гололёд, налипание мокрого снега и метели. На дорогах прогнозируются гололедица и снежный накат. В континентальных районах края порывы ветра составят 15–20 м/с, во Владивостоке и на побережье — 22–27 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» заявил, что искусственный интеллект пока не способен составлять достоверные прогнозы погоды даже на ближайшие дни, не говоря уже о целом сезоне. Поэтому к предсказаниям нейросетей следует относиться скептически. Поводом для резкой оценки стали расчёты системы «Метеум», согласно которым предстоящая зима окажется теплее обычного на 1–2,5 градуса в большинстве крупных российских городов.