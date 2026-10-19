В Приморье соседа подозревают в расправе над подростком из-за ссоры

В Находке Приморского края полиция начала проверку после сообщения об избиении 16-летнего подростка. Мать школьника утверждает, что на её сына напал сосед после конфликта в подъезде жилого дома. Подробности женщина рассказала 360.ru.

По словам матери пострадавшего, между мужчиной и её сыном произошла ссора, после которой сосед якобы ударил подростка. Кроме того, во время конфликта был повреждён мобильный телефон мальчика.

Женщина решила обратиться за помощью к правоохранителям и написала заявление в полицию. Она намерена добиться установления всех обстоятельств случившегося и привлечения виновного к ответственности.

В пресс-службе МВД России по городу Находке журналистам подтвердили, что по факту происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции уже опросили участников конфликта.

Для определения характера полученных травм и степени тяжести вреда здоровью 16-летнего подростка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Её результаты помогут правоохранителям дать правовую оценку произошедшему.

Ранее Life.ru сообщал, что во Владивостоке мужчина избил 14-летнего подростка после конфликта в лифте. По информации источника, взрослого возмутило, как мальчик вошёл в кабину. Нападавший нанёс школьнику удары, а затем продолжил избиение в подъезде. У пострадавшего диагностировали гематому и закрытую черепно-мозговую травму.