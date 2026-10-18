В Приморье Toyota и Honda столкнулись на дороге, пострадали семь человек

В посёлке Заводской Приморского края столкнулись два автомобиля — Toyota Estima и Honda S-MX. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе двое детей. Пятерых доставили в больницу, один из водителей находится в реанимации. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

«Водитель транспортного средства находится в отделении реанимации под наблюдением врачей, четыре пациента, в том числе ребёнок и женщина с грудным малышом, направлены в травматологическое отделение. Состояние всех госпитализированных стабильное», — рассказал представитель ведомства.

Всего после аварии за медицинской помощью обратились семь человек. Двоим пострадавшим врачи оказали помощь амбулаторно, остальных пятерых госпитализировали в Артёмовскую городскую больницу.

ДТП произошло 18 октября возле дома № 2 на улице Михайловской в посёлке Заводской. На дороге столкнулись Toyota Estima и Honda S-MX. Среди пострадавших оказались двое детей 2018 и 2026 годов рождения.

По предварительным данным полиции, 31-летний водитель Toyota двигался со стороны Артёма в направлении посёлка Суражевка. При повороте налево на прилегающую территорию он не уступил дорогу автомобилю Honda, следовавшему прямо по главной дороге.

Первоначально Госавтоинспекция сообщала о шести пострадавших, включая двух несовершеннолетних. Позднее Минздрав уточнил число обратившихся за медицинской помощью — их оказалось семь.

Сейчас один из водителей остаётся под наблюдением реаниматологов, остальные госпитализированные получают лечение в травматологии. Несмотря на полученные травмы, состояние всех пятерых медики называют стабильным.

Обстоятельства столкновения устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельном ДТП в Амурской области, где столкнулись грузовик и микроавтобус. Авария произошла 18 октября на федеральной трассе «Амур». В результате погибли два человека, ещё семерых пострадавших доставили в больницу.