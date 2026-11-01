В Дальнегорском округе Приморского края идут поиски мужчины, пропавшего во время шторма в Японском море. Для обследования акватории из Владивостока направили вертолёт Ми-8 МЧС России с группой спасателей на борту, сообщили в региональном МЧС.

Инцидент произошёл в районе села Каменка. Двое мужчин находились в резиновой лодке, которая потеряла ход и начала дрейфовать в открытое море. Во время шторма один из рыбаков оказался за бортом. Спасателям удалось установить местонахождение второго мужчины. В 17:50 его обнаружили с проходящего рыболовного судна и подняли на борт.

Пропавшего участника происшествия пока найти не удалось. К поисковой операции привлекли авиацию. Вертолёт Ми-8 вылетел из Владивостока с сотрудниками МЧС для обследования района исчезновения рыбака.

Ранее в Магаданской области спасатели обследовали 1913 квадратных километров Охотского моря в поисках рыбака, который отправился в плавание на резиновой лодке с мотором и не вернулся. Мужчина пропал в районе Ольского лимана. К поисковой операции привлекли 13 специалистов и семь единиц техники. Спасатели проверили 218 километров береговой линии, а также акваторию у мыса Чирикова и бухт Светлая, Батарейная и Весёлая. Для осмотра территории с воздуха задействовали вертолёт Ми-8.