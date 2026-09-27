В Приморье водитель без прав устроил жёсткое ДТП с четырьмя пострадавшими

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Артёме Приморского края. Авария произошла в районе дома №36 на улице Фрунзе. Об этом сообщили в МВД России.







На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и специалисты МЧС. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Orthia, 2005 года рождения, ехал со стороны Находки в направлении Владивостока, не справился с управлением, наехал на газон, который разделяет транспортные потоки, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Probox.

Травмы получили оба водителя, а также два пассажира Honda Orthia. Всех пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства и степень тяжести полученных травм уточняют в рамках проверки. В полиции также установили, что водитель Honda сел за руль, не имея водительского удостоверения. Обучение в автошколе он не проходил. В отношении молодого человека составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

Кроме того, по факту аварии вынесли определение о возбуждении административного производства по статье 12.24 КоАП РФ о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшем причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Сотрудники полиции назначили ряд исследований.

Ранее водитель Lada Granta погиб, ещё два человека получили травмы в ДТП в Крыму. Авария произошла на дороге Керчь — Глазовка. По данным полиции, за рулём автомобиля находился мужчина 1991 года рождения. На закруглении дороги машина съехала с проезжей части, врезалась в дерево и после удара опрокинулась.