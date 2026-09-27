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Опубликовано 27 сентября, 02:44

В Приморье водитель без прав устроил жёсткое ДТП с четырьмя пострадавшими

Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Обложка © Telegram / Полиция Приморья

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Артёме Приморского края. Авария произошла в районе дома №36 на улице Фрунзе. Об этом сообщили в МВД России.

  • Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Артёме. Фото © Telegram / Полиция Приморья
    Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Артёме. Фото © Telegram / Полиция Приморья
  • Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Артёме. Фото © Telegram / Полиция Приморья
    Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Артёме. Фото © Telegram / Полиция Приморья
  • Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Артёме. Фото © Telegram / Полиция Приморья
    Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Артёме. Фото © Telegram / Полиция Приморья

Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Артёме. Фото © Telegram / Полиция Приморья

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На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и специалисты МЧС. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Orthia, 2005 года рождения, ехал со стороны Находки в направлении Владивостока, не справился с управлением, наехал на газон, который разделяет транспортные потоки, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Probox.

Травмы получили оба водителя, а также два пассажира Honda Orthia. Всех пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства и степень тяжести полученных травм уточняют в рамках проверки. В полиции также установили, что водитель Honda сел за руль, не имея водительского удостоверения. Обучение в автошколе он не проходил. В отношении молодого человека составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ об управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

Кроме того, по факту аварии вынесли определение о возбуждении административного производства по статье 12.24 КоАП РФ о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшем причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Сотрудники полиции назначили ряд исследований.

Два человека погибли после столкновения иномарки с мотоциклом в Бурятии
Два человека погибли после столкновения иномарки с мотоциклом в Бурятии

Ранее водитель Lada Granta погиб, ещё два человека получили травмы в ДТП в Крыму. Авария произошла на дороге Керчь — Глазовка. По данным полиции, за рулём автомобиля находился мужчина 1991 года рождения. На закруглении дороги машина съехала с проезжей части, врезалась в дерево и после удара опрокинулась.

Больше новостей об авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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