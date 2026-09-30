В протеиновых пирожных Protein REX нашли опасное превышение кадмия

Роспотребнадзор выявил нарушения сразу в нескольких видах протеиновых пирожных Protein REX производства «Роял Кейк», сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Самое серьёзное нарушение обнаружили в банановом брауни с коллагеном — в нём зафиксировали превышение допустимого уровня кадмия.

Первое исследование показало 0,08 мг кадмия на килограмм продукта при норме не более 0,05 мг/кг. Повторная проверка в федеральной лаборатории выявила уже 0,131 мг/кг — более чем в 2,5 раза выше указанного предела. Кадмий относится к токсичным тяжёлым металлам и способен накапливаться в организме. При длительном воздействии он может поражать почки и костную ткань. Международные организации также относят соединения кадмия к канцерогенным факторам.

Претензии возникли и к маркировке пищевой ценности. При заявленных 18 граммах углеводов лабораторные исследования в отдельных образцах показывали до 52,5 грамма на 100 граммов продукта. Белка при заявленных 12 граммах находили около восьми, а фактическая калорийность некоторых образцов превышала 500 ккал вместо указанных 385.

Кроме того, превышение содержания сорбиновой кислоты выявили в классическом, вишнёвом, банановом с коллагеном и апельсиновом брауни. Этот консервант используют для защиты продуктов от плесени и бактерий.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае превышения кадмия — в подсолнечной халве российского производства. Тогда реализацию партии остановили после выявления нарушения требований безопасности.