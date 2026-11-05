В Пугачёве Саратовской области сняли с продажи 35 килограммов рыбной продукции после вспышки описторхоза. По данным регионального управления Роспотребнадзора, к 5 ноября число пострадавших достигло 19.

Все пострадавшие сообщили, что ели вяленую рыбу из местной сети магазинов «Пивзавод». Лабораторный анализ выявил возбудителей описторхоза в вяленом язе, который купили пострадавшие. Продажу другой рыбной продукции также приостановили.

Изначально областной Минздрав сообщал о семи госпитализированных с признаками пищевого отравления. Затем их число выросло до 19. Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование. Специалисты проверяют продукцию и образцы, взятые у пострадавших. Описторхоз вызывают паразитические плоские черви. Заразиться можно при употреблении сырой или недостаточно обработанной рыбы семейства карповых.