В Пулково борт с 48 пассажирами затормозил из-за выехавшего перед ним автомобиля
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В петербургском аэропорту Пулково самолёт авиакомпании «РусЛайн», готовившийся к вылету в Нарьян-Мар, был вынужден затормозить из-за автомобиля, пересёкшего его маршрут руления. На борту находились 48 пассажиров и три члена экипажа. Об инциденте сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
По уточнённым данным аэропорта, происшествие случилось 26 октября, а не 27-го, как сообщалось первоначально. Маршрут самолёта пересёк автомобиль авиастроительной компании ПАО «Яковлев». Экипаж применил торможение, чтобы продолжить движение безопасно.
В пресс-службе Пулково при этом опровергли сообщения о том, что воздушное судно едва не столкнулось с машиной. Представители аэропорта подчеркнули, что подобная формулировка не соответствует действительности.
Самолёт впоследствии благополучно выполнил рейс в Нарьян-Мар. Обстоятельства инцидента находятся на контроле Росавиации и оператора аэропорта.
Ранее Life.ru рассказывал, как пассажирский самолёт авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Еревана в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок в системе кондиционирования. Примерно через 20 минут после взлёта экипаж Sukhoi Superjet 100 подал сигнал тревоги с кодом 7700, после чего принял решение прервать полёт. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Звартноц. Представитель авиакомпании заявил, что, по предварительным данным, серьёзных проблем не возникло, однако точную причину неисправности установят после дополнительной проверки самолёта.