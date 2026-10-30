В Пулково борт с 48 пассажирами затормозил из-за выехавшего перед ним автомобиля

В петербургском аэропорту Пулково самолёт авиакомпании «РусЛайн», готовившийся к вылету в Нарьян-Мар, был вынужден затормозить из-за автомобиля, пересёкшего его маршрут руления. На борту находились 48 пассажиров и три члена экипажа. Об инциденте сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

По уточнённым данным аэропорта, происшествие случилось 26 октября, а не 27-го, как сообщалось первоначально. Маршрут самолёта пересёк автомобиль авиастроительной компании ПАО «Яковлев». Экипаж применил торможение, чтобы продолжить движение безопасно.

В пресс-службе Пулково при этом опровергли сообщения о том, что воздушное судно едва не столкнулось с машиной. Представители аэропорта подчеркнули, что подобная формулировка не соответствует действительности.

Самолёт впоследствии благополучно выполнил рейс в Нарьян-Мар. Обстоятельства инцидента находятся на контроле Росавиации и оператора аэропорта.