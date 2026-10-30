Летевший из Греции в Британию пассажирский самолёт подал аварийный сигнал
Boeing 737-800 авиакомпании Jet2. Обложка © ТАСС / IMAGO / JOERAN STEINSIEK
Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании британской авиакомпании Jet2 подал сигнал о чрезвычайной ситуации во время рейса из Греции в Великобританию. После этого воздушное судно изменило маршрут и направилось к аэропорту хорватского города Сплит. Это следует из данных сервиса Flightradar24.
Лайнер вылетел с греческого острова Самос и должен был приземлиться в Манчестере. Однако во время полёта экипаж активировал аварийный код 7700, который используется для оповещения авиадиспетчеров о нештатной ситуации.
По информации агентства, по состоянию на 16:41 по московскому времени самолёт следовал в направлении международного аэропорта Сплита.
Причины подачи сигнала пока неизвестны. Информации о технических неисправностях, состоянии пассажиров или необходимости медицинской помощи на борту не поступало.
Код 7700 является универсальным сигналом чрезвычайной ситуации в гражданской авиации. Его использование позволяет экипажу привлечь внимание диспетчерских служб и при необходимости получить приоритет при посадке. При этом активация такого кода сама по себе не означает непосредственной угрозы авиакатастрофы.
Ранее пассажирский самолёт авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс «Ереван — Минеральные Воды», экстренно вернулся в аэропорт вылета. Причиной стали проблемы с системой кондиционирования.