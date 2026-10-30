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Опубликовано 30 октября, 17:19

Летевший из Греции в Британию пассажирский самолёт подал аварийный сигнал

Boeing 737-800 авиакомпании Jet2. Обложка © ТАСС / IMAGO / JOERAN STEINSIEK

Boeing 737-800 авиакомпании Jet2. Обложка © ТАСС / IMAGO / JOERAN STEINSIEK

Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании британской авиакомпании Jet2 подал сигнал о чрезвычайной ситуации во время рейса из Греции в Великобританию. После этого воздушное судно изменило маршрут и направилось к аэропорту хорватского города Сплит. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Лайнер вылетел с греческого острова Самос и должен был приземлиться в Манчестере. Однако во время полёта экипаж активировал аварийный код 7700, который используется для оповещения авиадиспетчеров о нештатной ситуации.

По информации агентства, по состоянию на 16:41 по московскому времени самолёт следовал в направлении международного аэропорта Сплита.

Причины подачи сигнала пока неизвестны. Информации о технических неисправностях, состоянии пассажиров или необходимости медицинской помощи на борту не поступало.

Код 7700 является универсальным сигналом чрезвычайной ситуации в гражданской авиации. Его использование позволяет экипажу привлечь внимание диспетчерских служб и при необходимости получить приоритет при посадке. При этом активация такого кода сама по себе не означает непосредственной угрозы авиакатастрофы.

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Матвей Константинов
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