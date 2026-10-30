Летевший из Греции в Британию пассажирский самолёт подал аварийный сигнал

Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании британской авиакомпании Jet2 подал сигнал о чрезвычайной ситуации во время рейса из Греции в Великобританию. После этого воздушное судно изменило маршрут и направилось к аэропорту хорватского города Сплит. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Лайнер вылетел с греческого острова Самос и должен был приземлиться в Манчестере. Однако во время полёта экипаж активировал аварийный код 7700, который используется для оповещения авиадиспетчеров о нештатной ситуации.

По информации агентства, по состоянию на 16:41 по московскому времени самолёт следовал в направлении международного аэропорта Сплита.

Причины подачи сигнала пока неизвестны. Информации о технических неисправностях, состоянии пассажиров или необходимости медицинской помощи на борту не поступало.