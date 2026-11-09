Таможенники аэропорта Пулково обнаружили радиоактивные минералы весом 450 граммов в багаже 43-летнего иностранца. По словам пассажира, образцы предназначались для выпускного проекта в одном из университетов Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в ФТС России.

Мужчина прибыл из одной из стран Африки транзитом через Стамбул. Во время проверки его чемодана сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь». Среди личных вещей инспекторы нашли пакет с камнями разных форм и размеров.

Проверка переносным радиометром-спектрометром показала превышение допустимых значений радиационного фона в несколько раз. В минералах обнаружили радий-226. Мощность дозы гамма-излучения на поверхности пакета составила 8,19 микрозиверта в час.

Информацию передали в Роспотребнадзор. Минералы изъяли и направили специализированной организации для утилизации.

Возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ — о несоблюдении запретов или ограничений на ввоз товаров. Она предусматривает штраф с конфискацией товаров.

Ранее таможенники Внуково изъяли у москвички радиоактивный песок из Индии. Женщина собиралась использовать его для приготовления косметики и утверждала, что не знала об излучении. В образцах обнаружили торий-232, а на багаж также сработала система «Янтарь».