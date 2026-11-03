В пяти провинциях Эквадора до 10 ноября ввели комендантский час из-за разгула организованной преступности. Жителям и туристам запрещено свободно передвигаться по улицам ежедневно с полуночи до пяти утра. Соответствующий указ № 519 подписал президент страны Даниэль Нобоа.

Ограничения действуют с 1 ноября и распространяются на провинции Гуаяс, Манаби, Эль-Оро, Эсмеральдас и Лос-Риос. Власти рассчитывают усилить контроль за криминальными группировками и обеспечить безопасность населения.

Для путешественников предусмотрены исключения. Пассажиры ночных рейсов могут добираться до аэропорта или возвращаться после прилёта при наличии удостоверения личности и распечатанного посадочного талона.

Аналогичные документы должны иметь при себе таксисты, перевозящие авиапассажиров. Аэропорты Гуаякиля и Манты продолжают обслуживать рейсы в обычном режиме, а их сотрудники могут передвигаться по служебным удостоверениям. Запрет также не распространяется на экстренные службы, медицинских работников и специалистов стратегически важных предприятий.

При этом отдельные пропуска для остальных граждан оформлять не будут. Военные и полицейские должны рассматривать каждый случай нарушения комендантского часа индивидуально, учитывая возможные чрезвычайные обстоятельства.