В Пятигорске Toyota столкнулась с Mercedes и сбила двух пешеходов — видео
Toyota после аварии. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья
В Пятигорске столкновение двух иномарок закончилось наездом на пешеходов в возрасте 17 и 18 лет, один из которых попал в реанимацию. Авария произошла 5 ноября около 14:00 на улице Ермолова, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.
Момент столкновения и удара по пешеходам. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья
По предварительным данным, 56-летний водитель Toyota, житель Астраханской области, на перекрёстке не уступил дорогу Mercedes, который двигался по главной. В результате машины столкнулись, после чего Toyota выехала на пешеходный переход.
В этот момент по «зебре» проходили двое молодых людей. Иномарка сбила обоих, причём 18-летний пострадавший получил травмы, потребовавшие госпитализации в реанимационное отделение Пятигорской городской больницы.
О характере повреждений и состоянии второго пешехода, которому 17 лет, в Госавтоинспекции пока не сообщили. Также не уточняется, потребовалась ли ему госпитализация.
За рулём Toyota находился мужчина из Астраханской области. Был ли он трезв в момент аварии, предстоит установить в ходе экспертизы.
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