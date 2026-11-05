В Пятигорске столкновение двух иномарок закончилось наездом на пешеходов в возрасте 17 и 18 лет, один из которых попал в реанимацию. Авария произошла 5 ноября около 14:00 на улице Ермолова, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Момент столкновения и удара по пешеходам. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья

По предварительным данным, 56-летний водитель Toyota, житель Астраханской области, на перекрёстке не уступил дорогу Mercedes, который двигался по главной. В результате машины столкнулись, после чего Toyota выехала на пешеходный переход.

В этот момент по «зебре» проходили двое молодых людей. Иномарка сбила обоих, причём 18-летний пострадавший получил травмы, потребовавшие госпитализации в реанимационное отделение Пятигорской городской больницы.

О характере повреждений и состоянии второго пешехода, которому 17 лет, в Госавтоинспекции пока не сообщили. Также не уточняется, потребовалась ли ему госпитализация.

За рулём Toyota находился мужчина из Астраханской области. Был ли он трезв в момент аварии, предстоит установить в ходе экспертизы.