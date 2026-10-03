В Пятигорске водитель «Лады Приоры» врезался в дерево и погиб

В Пятигорске вечером 2 октября произошла смертельная авария: 34-летний водитель «Лады Приоры» съехал с дороги и врезался в дерево. Мужчина погиб до приезда скорой помощи, сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

ДТП случилось около 22:30 на улице Сергеева. По предварительным данным, автомобилист ехал в сторону улицы Центральной, но не справился с управлением. Машина ушла с проезжей части и столкнулась с деревом. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Причину потери управления предстоит установить. Экспертиза также определит, был ли мужчина трезв в момент аварии.

Как выяснилось, за последние два года автомобилиста пять раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Четыре протокола были связаны с превышением скорости. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

А ранее в Панаме загорелся катафалк с гробом. Водитель успела выбраться из охваченной огнём машины и вытащить гроб. Инцидент произошёл по дороге в Ла-Колораду, провинция Верагуас. Очевидцы сняли на видео горящий автомобиль и гроб на дороге. Церемония захоронения состоялась по плану, несмотря на происшествие. Причины возгорания пока не установлены.