В пыль за семь дней: Армия России обрушила на заводы и базы ВСУ девять мощнейших ударов

Российские войска провели масштабную серию атак по критически важной инфраструктуре противника. За минувшие семь дней было реализовано два массированных и семь групповых огневых налётов высокоточным оружием.

Под прицел попали стратегические оборонные предприятия, цеха металлургической отрасли и мощности топливно-энергетического сектора, работавшие на нужды украинского ВПК. Также огневому воздействию подверглись транспортные узлы и станции связи.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули масштаб нанесенного ущерба тыловой базе оппонента.

«С 19-го по 25-е сентября т. г. Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены два массированных и семь групповых ударов, в результате которых поражены военные заводы, предприятия металлургической промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу, логистические, телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников», — заявили в ведомстве.

Серьёзный урон понесли и специализированные площадки, задействованные в сборке дистанционно управляемых аппаратов. Одновременно разрушены крупные хранилища горюче-смазочных материалов и арсеналы с боекомплектом.

Планомерное уничтожение тыловых резервов существенно снижает боеспособность вражеских подразделений на линии боевого соприкосновения. Срыв поставок ресурсов и техники не позволяет оппоненту восполнять текущие потери и восстанавливать разрушенную логистику.

Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 24 сентября Армия России атаковала предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА.