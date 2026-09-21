В Раде назвали предателями украинских артистов, поющих на русском

Глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин назвал предателями украинских артистов, продолжающих публично использовать русский язык. Такой позиции депутат придерживается, комментируя исполнение песен на русском языке украинскими музыкантами.

«Нет русскоязычных украинцев. Есть или россияне, или украинцы, которых россияне перетянули в свой культурный мир, фактически сделав предателями», — заявил Юрчишин.

По его словам, культура и искусство относятся к публичной деятельности, поэтому использование русского языка в этой сфере депутат считает недопустимым. При этом действующий украинский закон сформулирован не столь категорично: он предусматривает использование государственного языка на культурных мероприятиях, но содержит исключения, в том числе для исполнения песен.

Языковой вопрос ранее стал причиной скандала вокруг украинских исполнителей Алексея Потапенко, известного как Потап, и Анастасии Каменских. 28 августа на сайте офиса Владимира Зеленского действительно появилась петиция с требованием лишить Потапа звания заслуженного артиста Украины за его публичное отношение к украинскому языку и культуре. По состоянию на 21 сентября сбор подписей продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал, как Потап и Настя Каменских высмеяли критику за использование русского языка. В опубликованном ролике артисты заявили о праве самостоятельно выбирать язык общения.