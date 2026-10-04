В Раде поддержали митинг за мир в центре Киева

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук поддержал участников митинга в центре Киева, потребовавших скорейшего заключения мира. Он назвал важным событием то, что люди открыто выступили с таким требованием.

«Мир перестает быть словом, которое произносят только шёпотом», — написал парламентарий в Telegram.

Акция прошла 3 октября на площади Независимости, её организовали сторонники военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова. Участники также выступали против коррупции и выражали недовольство положением дел в стране и армии. Тодоров ранее призывал украинцев выходить на протесты, однако сам на площади не появился.

Ранее Life.ru рассказывал о митинге сторонников Тодорова в Киеве. До акции военнослужащего отправили под стражу. По словам его родственников, дело связано с самовольным оставлением части, тогда как сам Тодоров утверждал, что находился в отпуске после ранения.