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Опубликовано 4 октября, 11:56

В Раде поддержали митинг за мир в центре Киева

Нардеп Дмитрук поддержал участников митинга в Киеве с требованием заключить мир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук поддержал участников митинга в центре Киева, потребовавших скорейшего заключения мира. Он назвал важным событием то, что люди открыто выступили с таким требованием.

«Мир перестает быть словом, которое произносят только шёпотом», — написал парламентарий в Telegram.

Акция прошла 3 октября на площади Независимости, её организовали сторонники военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова. Участники также выступали против коррупции и выражали недовольство положением дел в стране и армии. Тодоров ранее призывал украинцев выходить на протесты, однако сам на площади не появился.

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Ранее Life.ru рассказывал о митинге сторонников Тодорова в Киеве. До акции военнослужащего отправили под стражу. По словам его родственников, дело связано с самовольным оставлением части, тогда как сам Тодоров утверждал, что находился в отпуске после ранения.

Самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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