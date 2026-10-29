Депутат Верховной рады Артём Дмитрук призвал украинские власти и лично Владимира Зеленского сосредоточиться на прямом взаимодействии с Россией и Белоруссией ради прекращения конфликта. Свою позицию он изложил в телеграм-канале, отведя парламенту ключевую роль в продвижении мирного процесса.

«Реализация правового порядка через Верховную Раду и прямая работа с Минском и Москвой! Это единственный верный путь», — написал парламентарий.

Поводом для обращения стало участие Белоруссии в организации гуманитарной миссии в Алёшках. Дмитрук сослался на встречу российской и украинской делегаций в Гомеле, после которой представители сторон, по его словам, отправились одним самолётом для участия в миссии. Депутат назвал это конкретным примером взаимодействия. Он также считает, что Минск не выдвигает Киеву предварительных условий для диалога и остаётся открытым для мирных инициатив.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрук призвал Владимира Зеленского отправиться на переговоры в Москву или Минск. Тогда парламентарий выступил за прямую дипломатию и потребовал уступить место тем, кто готов договариваться, если украинское руководство не намерено этого делать.