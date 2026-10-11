В Раде предложили киевлянам пересаживаться на самокаты и велосипеды у мостов

Зампред комитета Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко предложил создать у киевских мостов специальные хабы с велосипедами и электросамокатами. По его задумке, такой транспорт сможет стать временной альтернативой при проблемах с автомобильным сообщением между берегами Днепра.

«Требуется создать специальные хабы рядом с мостами, где мы будем располагать велосипеды или электросамокаты, чтобы люди в нынешних условиях могли на них проехать мост», — приводит его слова «Страна».

Крейденко также предложил договориться с сервисами проката о специальных местах для стоянки двухколёсного транспорта.

Ранее Life.ru сообщал, что после взрывов в Киеве движение метро и наземного общественного транспорта по Южному мосту полностью приостанавливали. Мэр города Виталий Кличко тогда объяснял ограничения необходимостью проверить состояние сооружения после повреждений в районе опор.