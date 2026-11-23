Временная следственная комиссия Верховной рады Украины проголосовала за принудительную доставку бывшего министра обороны Михаила Фёдорова на заседание 7 декабря. Политик ранее трижды не явился по вызову депутатов, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на трансляцию заседания.

По словам главы комиссии Алексея Гончаренко*, теперь парламентарии обратятся в Национальную полицию с просьбой обеспечить привод экс-министра. Решение поддержали восемь из 14 членов комиссии. Фёдорова ожидают в Киеве 7 декабря.

Ранее бывшего главу оборонного ведомства приглашали на заседания 31 августа, 4 и 14 сентября. Однако ни на одно из них он не пришёл.

Заседание 23 ноября также прошло без всех приглашённых представителей украинских силовых и антикоррупционных ведомств. Среди отсутствовавших оказались бывший глава СБУ Василий Малюк, экс-генпрокурор Руслан Кравченко, руководители НАБУ и САП Семён Кривонос и Александр Клименко, а также детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов.

Ранее Life.ru сообщал, что в СБУ отстранили от должностей восемь сотрудников на фоне расследований, связанных с противостоянием украинских силовых и антикоррупционных органов. На заседании парламентской комиссии генерал Сергей Дука отверг утверждения о конфликте между СБУ и НАБУ. До этого его освободили из следственного изолятора после внесения залога.