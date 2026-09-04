В Раде решили тренировать депутатов голосовать из укрытия после удара по СБУ

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук предложил депутатам на следующей неделе пройти тренировку по новой системе голосования и работе из укрытия. Об этом сообщает украинское издание «Время» со ссылкой на сообщение председателя парламента во внутреннем чате фракции «Слуга народа».

Поводом стало попадание беспилотника в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве 4 сентября. Владимир Зеленский подтвердил удар и заявил, что целью был кабинет исполняющего обязанности главы спецслужбы Александра Поклада.

«Прошу вас на следующей неделе пройти тренировку по новой системе голосования, а также приобретению навыков по проведению нашей деятельности в укрытии», — приводит «Время» слова Стефанчука.

При этом сама система появилась не после этого удара. Ещё 1 сентября Стефанчук сообщал, что аппарат Рады оборудовал отдельное защищённое помещение и подготовил альтернативный механизм голосования, чтобы парламент мог продолжать работу во время длительных воздушных тревог.

Украинские депутаты уже начали тестировать резервное электронное голосование из укрытия. По данным местных СМИ, предполагается, что парламентарии смогут подтверждать личность и голосовать с мобильных устройств, не возвращаясь для этого в основной зал заседаний.

До сих пор после объявления воздушной тревоги заседания Рады должны были прерываться, а депутаты — переходить в укрытие. Новый механизм задуман как способ не останавливать парламентскую работу при продолжительных тревогах.

Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский подтвердил попадание беспилотника в центральное здание СБУ в Киеве. По его словам, дрон был направлен в кабинет Александра Поклада, которого в момент удара там не было. После атаки Зеленский поручил подготовить «ощутимый» и по возможности зеркальный ответ.