Массовое ДТП с возгоранием произошло в районе Лужников в центре Москвы. На Комсомольском проспекте столкнулись несколько автомобилей, после чего одна из машин загорелась. Об этом сообщили РЕН ТВ и газета «Известия».

Авария случилась возле дома № 48. Предварительно, пострадали четыре человека.

В столичном Дептрансе подтвердили ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работали оперативные службы. После аварии движение по Комсомольскому проспекту перекрыли, водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее Life.ru сообщал, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь автомобилей. Авария произошла в районе дома № 41, обстоятельства происшествия устанавливали сотрудники оперативных служб.