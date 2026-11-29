В районе речного порта Волгограда утонул мужчина, спасатели подняли тело из воды
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В районе речного порта Волгограда утонул мужчина. Его тело обнаружили и подняли из воды водолазы, сообщили в региональной службе спасения.
Инцидент произошёл утром возле 10-го причала в Центральном районе города. Погибший пока не установлен.
Спасатели приступили к поискам по заявке Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте. После обнаружения тело передали сотрудникам правоохранительных органов.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Твери спасатели извлекли из Волги тело мужчины. После обнаружения погибшего следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.