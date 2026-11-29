В районе речного порта Волгограда утонул мужчина. Его тело обнаружили и подняли из воды водолазы, сообщили в региональной службе спасения.

Инцидент произошёл утром возле 10-го причала в Центральном районе города. Погибший пока не установлен.

Спасатели приступили к поискам по заявке Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте. После обнаружения тело передали сотрудникам правоохранительных органов.