В РФ хотят разрешить зарядки для электромобилей без согласия всех жильцов дома

Зарядка электромобиля в собственном доме может перестать зависеть от решения соседей. Отраслевые компании предлагают изменить правила так, чтобы установка зарядного оборудования на парковках многоквартирных домов стала стандартной процедурой, а не вопросом, который каждый раз приходится выносить на общее собрание собственников, пишет газета «Известия».

Такую идею Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) включила в дорожную карту развития отрасли на 2026–2030 годы. Документ в конце августа представили на совещании Аналитического центра при правительстве России. Сейчас собственнику электромобиля недостаточно просто найти место для зарядки на парковке. Для установки станции требуется согласие жильцов, а управляющая компания при этом не обязана организовывать отдельную точку подключения.

АПОЭ предлагает решить эту проблему, фактически приблизив зарядную инфраструктуру к базовым коммунальным услугам. Тогда появление станции не зависело бы от отдельного голосования всех собственников. Но упрощение доступа к электричеству — не единственное изменение, которого добивается отрасль. Производители и операторы хотят пересмотреть и требования к оборудованию парковок, где находятся электромобили.

После вступления с 1 июня 2026 года новых противопожарных мер установка ЭЗС в уже существующих жилых комплексах, по оценке ассоциации, может потребовать дорогостоящей модернизации. В АПОЭ предлагают убрать из нового свода правил формулировку «техническое перевооружение», если речь идёт об установке домашней зарядной станции. Однако для энергетики массовое появление таких устройств означает дополнительную нагрузку на электросети.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что одновременная активная работа большого числа зарядных устройств может повысить вероятность перебоев с электроснабжением квартир. По его мнению, требования безопасности следует сохранять жёсткими, а зарядную инфраструктуру переносить на открытые площадки, где нет большого скопления людей и пожарные машины смогут беспрепятственно подъехать к автомобилю в случае возгорания.

В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что нехватка зарядной инфраструктуры остаётся одним из факторов, мешающих россиянам переходить на электромобили.

Ранее в Санкт-Петербурге открыли крупнейший в России и СНГ многофункциональный зарядный хаб для электротранспорта «Правобережный». На площадке на Октябрьской набережной разместили 22 электрозарядные станции и 80 портов мощностью от 160 до 240 кВт. Заряжаться одновременно смогут легковые автомобили, каршеринг, автобусы, коммунальная и другая крупногабаритная техника. «