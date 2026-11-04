В России продолжают продавать френч-прессы Bodum, миллионы которых попали под отзыв в США из-за риска серьёзных ожогов. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, кофейники из линеек Brazil, Chambord, Kenya и Java можно купить в российских интернет-магазинах.

По данным журналистов, покупатели жалуются на хрупкость стеклянных колб. Одна из владелиц рассказала, что стекло её френч-пресса треснуло уже через месяц использования. При этом покупка новой колбы обошлась ей почти в стоимость целого устройства.

Масштаб проблемы привлёк внимание американских властей. Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) объявила об отзыве 5,9 миллиона френч-прессов Bodum после 70 сообщений о разрушении стеклянных колб. В 48 случаях потребители сообщили об ожогах. Под кампанию попали восемь линеек кофейников на 8 и 12 чашек: Bistro, Brazil, Caffettiera, Chambord, Crema, Java, Jesper и Kenya.

Известны и тяжёлые происшествия. Так, в США пятилетний мальчик получил ожоги 13% поверхности тела, когда попытался опустить поршень френч-пресса Bodum Brazil. Стеклянная колба разбилась, а горячая жидкость попала на ребёнка. Инцидент произошёл в 2018 году, после чего родители обратились в суд. Согласно материалам дела, у мальчика остались рубцы.

Ещё одна американка получила ожоги первой и второй степени в 2022 году. Женщина готовила кофе во френч-прессе Bodum Java, когда при нажатии на поршень колба треснула и горячий напиток пролился на неё. Пострадавшая также подала иск к производителю.

В CPSC предупреждают, что стекло может неожиданно разрушиться, если на нём уже есть трещины или повреждения. В частности, их способны оставить металлические ложки, которыми размешивают кофе. Владельцам отзываемых моделей рекомендовали не использовать металлические ложки и отказаться от эксплуатации приборов с повреждёнными колбами.

В рамках американской кампании Bodum предлагает потребителям бесплатные пластиковые ложки и предупреждающие наклейки. Полная замена кофеварок не предусмотрена. При этом информации об аналогичном отзыве продукции в России нет.