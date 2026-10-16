В России отзывают партию популярного антисептика против микробов из-за микробов

В России отзывают серию 1%-ного раствора метиленового синего производства «Самарамедпрома». Препарат не прошёл проверку на микробиологическую чистоту: выявлены нарушения требований к допустимому содержанию бактерий и грибков, гласит приказ на сайте Росздравнадзора.

Под отзыв попал водный 1%-ный раствор объёмом 25 мл в картонных упаковках с одним флаконом. Речь идёт о серии 030226, которую производитель решил самостоятельно изъять из обращения после выявленных нарушений. Соответствующее письмо № 01И-1166/26 ведомство выпустило 13 октября.

«Росздравнадзор предлагает АО «Самарамедпром» предоставить сведения об изъятии из обращения указанной серии лекарственного препарата», — говорится в документе за подписью руководителя службы Аллы Самойловой.

Причиной отзыва стало несоответствие препарата нормативным требованиям по показателю «Микробиологическая чистота». Этот параметр используется для оценки микробной загрязнённости лекарственных средств. При этом в опубликованном письме не уточняется, какие именно микроорганизмы или превышения выявили при проверке.

Росздравнадзор также поручил медицинским организациям и другим участникам обращения лекарств предоставить информацию о мерах по изъятию проблемной серии. Территориальные управления ведомства должны проконтролировать выполнение требований и в течение 30 дней внести сведения о принятых мерах в информационную систему службы.

Метиленовый синий применяют как антисептик, но вещество также приобрело популярность среди некоторых биохакеров. Они принимают его внутрь в надежде улучшить память и концентрацию или замедлить старение. При этом убедительных доказательств таких эффектов недостаточно, а раствор для наружного и местного применения не предназначен для самостоятельного употребления внутрь.

У такого эксперимента есть и медицинские риски. В сочетании с некоторыми антидепрессантами метиленовый синий может спровоцировать серотониновый синдром — опасную реакцию, которая в тяжёлых случаях угрожает жизни. Кроме того, у людей с дефицитом фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы вещество способно вызвать разрушение эритроцитов и тяжёлую анемию. Если препарат загрязнён микроорганизмами, его использование может дополнительно создавать риск инфекции.