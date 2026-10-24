В РФ с начала года ввезли полторы тысячи «геликов»

В Россию за девять месяцев 2026 года ввезли почти 35 тысяч новых автомобилей премиальных марок. Это на 38,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Autonews.ru.

Лидером по объёму поставок стала BMW. С января по сентябрь в страну импортировали 10 321 автомобиль немецкой марки, что на 8,1% больше прошлогоднего показателя.

Второе место заняла Audi, продемонстрировавшая рост сразу на 356,5%. За отчётный период в Россию доставили 9714 автомобилей бренда. Тройку лидеров замкнул Mercedes-Benz с результатом 7319 машин и приростом на 30,7%.

Особенно заметно увеличились поставки отдельных моделей Audi. Так, импорт кроссовера Q5 вырос на 655,9%, до 4452 экземпляров. Ещё более впечатляющую динамику показал Audi Q3 — плюс 931,5%, до 2455 автомобилей.

Среди других востребованных моделей оказались Mercedes-Benz G-Class, которых ввезли 1506 штук, и Mercedes-Benz GLE с результатом 1362 машины. Поставки BMW 5 Series достигли 1034 экземпляров, а Audi A5 — 959 автомобилей.

Ранее Life.ru сообщал о резком росте продаж автомобилей мировых брендов в России. Автоэксперт Александр Блинов отметил, что интерес к машинам зарубежных производителей сохраняется, несмотря на изменения российского авторынка. При этом многие автомобилисты всё чаще откладывают обновление транспорта.