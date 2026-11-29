Россияне смогут свободно менять сим-карты и мобильных операторов после запуска единой базы IMEI-номеров. Регистрация смартфона не приведёт к его закреплению за конкретной сим-картой, пояснил в интервью РИА «Новости» глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Единый реестр мобильных устройств заработает в России с 1 марта 2027 года. Его создание предусмотрено законом о дополнительных мерах противодействия телефонному и интернет-мошенничеству, который ранее подписал президент Владимир Путин.

IMEI — уникальный 15-значный код, присваиваемый мобильному устройству при производстве. Такой идентификатор имеют смартфоны, планшеты, умные часы и другие гаджеты с поддержкой сотовой связи. Он позволяет операторам распознавать конкретный аппарат независимо от установленной сим-карты.

Ранее Боярский также разъяснил, какие смартфоны могут попасть в чёрный список IMEI. Основанием для этого может стать кража устройства или его использование в противоправных целях. Вместе с тем для законных владельцев предусмотрят механизм снятия ограничений.