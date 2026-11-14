В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) ввели карантинные ограничения из-за выявленного случая кори. Студентов Института информационных наук и технологий безопасности (ИИНТБ) перевели на дистанционное обучение до 28 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, поводом для введения ограничений стала медицинская справка, которую принёс один из учащихся. Документ подтверждал заболевание корью.

В университете подтвердили случай инфекции в учебном корпусе и введение ограничительных мер. При этом о полном переводе всех студентов РГГУ на дистанционный формат не сообщается.

Это не первый случай кори в университете. В апреле 2023 года в РГГУ уже проводили противоэпидемические мероприятия после сообщений о двух студентах с подозрением на заболевание.