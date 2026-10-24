В Риме протестующие вступили в переговоры с полицией у вокзала Термини

Участники молодёжного протестного шествия в Риме вступили в переговоры с полицией после того, как силовики перекрыли одну из улиц возле площади Республики. К месту противостояния стянули бронеавтомобили и водомёт. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Манифестанты прошли по центральным улицам итальянской столицы и приблизились к полицейскому кордону возле железнодорожного вокзала Термини. Дальнейшее движение колонны оказалось заблокировано несколькими десятками сотрудников правоохранительных органов в специальном снаряжении.

Протестующие потребовали открыть проход и начали скандировать лозунги против полиции и правительства Италии. Представители демонстрантов попытались договориться с силовиками о продолжении шествия.

Несмотря на напряжённую обстановку, массовых беспорядков и прямых столкновений на момент сообщения не произошло. При этом один из участников акции бросил бутылку в сторону полицейского оцепления. За происходящим наблюдали десятки журналистов.

На фоне демонстраций власти усилили меры безопасности. По данным итальянских СМИ, для охраны общественного порядка задействовали около 1,5 тысячи сотрудников силовых структур. Полиция также проверяла участников несогласованных собраний: у некоторых обнаружили маски, балаклавы и другие предметы.

Ранее Life.ru рассказывал о массовых протестах итальянских школьников, переросших в столкновения с полицией. Акции под лозунгом «Деньги школам, а не войне» прошли в Турине, Риме, Милане и других городах страны. В Турине демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки, а силовики применили водомёты и слезоточивый газ.