В Роскачестве объяснили, как не заразить всю кухню брызгами бактерий с сырого мяса

Сырое мясо требует особого обращения, поскольку при нарушении правил гигиены бактерии могут распространиться по кухне и попасть на другие продукты. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала Life.ru, каких ошибок следует избегать при хранении и приготовлении мяса.

Одна из самых распространённых ошибок — мыть сырое мясо под краном. По словам специалиста, вода не делает продукт безопаснее, а брызги могут разнести бактерии по столешнице, посуде и расположенным рядом продуктам.

Мыть сырое мясо под краном нежелательно, и это, пожалуй, самое частое заблуждение. Брызги разлетаются по кухне и переносят бактерии на столешницу, посуду и соседние продукты. Так возникает перекрёстное загрязнение, из-за которого можно получить патогенные микроорганизмы на поверхностях, даже не догадываясь об источнике. Елена Спеценко Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

При этом уничтожить бактерии, по словам эксперта, позволяет термическая обработка. При нагреве до 70 градусов и выше возбудители погибают, тогда как мытьё сырого продукта лишь способствует их распространению по кухне.

Ещё одна распространённая ошибка — использование одной разделочной доски и одного ножа для всех продуктов. Сырое мясо и готовую к употреблению пищу следует обрабатывать разными принадлежностями, чтобы избежать перекрёстного загрязнения.

«Сырое мясо и готовые к употреблению продукты должны обрабатываться на разных досках и разными ножами, чтобы избежать перекрёстного загрязнения. Сок сырого мяса оставляет на поверхности бактерии, которые живут там часами. Если после этого на той же доске нарезать овощи или хлеб, микробы попадут прямо в еду», — отметила представитель Роскачества.

После работы с сырым мясом необходимо тщательно вымыть руки с мылом не менее 20 секунд. Столешницу и раковину также следует продезинфицировать. Упаковку от продукта, включая лоток и плёнку, повторно использовать нельзя. Её нужно сразу выбросить.

Спеценко рекомендует хранить сырое мясо в холодильнике не дольше двух-трёх суток. Если продукт нужно сохранить на более длительный срок, его лучше заранее разделить на порции и заморозить. Размораживать мясо безопаснее в холодильнике.

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