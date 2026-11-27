В России вакцинацию 12-летних девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют включить в Национальный календарь профилактических прививок. Об этом рассказала заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.

Вирус папилломы человека является одной из основных причин развития ряда онкологических заболеваний, в том числе рака шейки матки. Выбор возраста для вакцинации обусловлен особенностями передачи инфекции.

«Поскольку ВПЧ передаётся в основном половым путём, максимальный защитный эффект прививка даёт, если сделать её до начала половой жизни», — пояснила Макарова.

На реализацию программы в 2027–2029 годах в федеральном бюджете предусмотрели 17,4 млрд рублей. В следующем году на эти цели направят три миллиарда рублей, а в последующие два года — по 7,2 млрд рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал предполагаемые сроки начала вакцинации. По его словам, приступить к массовой иммунизации девочек планируется во второй половине 2027 года.